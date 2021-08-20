Дело о побоях завели в Челябинске после инцидента с ударившим девочку охранником

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

В Челябинске полиция возбудила административное дело после инцидента в одном из торговых центров, где охранник кулаком ударил в лицо 14-летнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр УМВД России по Челябинску.

"Все участники инцидента установлены и опрошены. Возбуждено административное производство по статье побои", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшей является 14-летняя девочка, на мать которой возбуждено дело за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По факту случившегося продолжается проверка.

Видео, на котором охранник ТРК "Космос" ударил сидевшую за столиком в зоне фуд-корта девушку, появилось в одном из телеграм-каналов. После этого полиция начала проверку.