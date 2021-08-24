Сотрудницу дома престарелых в Реутове задержали по подозрению в избиении постояльца

Санитарку дома престарелых в Реутове задержали по подозрению в избиении подопечного

В Реутове задержали санитарку одного из домов престарелых, которую подозревают в избиении пожилого подопечного. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Анна Тертичная.

Уголовное дело об избиении постояльца было возбуждено органами МВД, однако позже оно было передано СК по ходатайству самого ведомства для проведения дальнейшего расследования.

"Следователем задержана 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев постояльцу заведения", – сказала Тертичная.

Сейчас подозреваемую допрашивают, также ведется работа с руководством и учредителями дома престарелых. В ближайшее время СК будет ходатайствовать об избрании для женщины меры пресечения.

По данным следователей, женщина грубо обращалась с подопечными дома престарелых, а также не оказывала им должного ухода. Противоправные действия санитарки в отношении одного из постояльцев попали на видео, которое позже опубликовали СМИ. До этого в Сети появилась информация о жестоком обращении с пожилыми людьми в пансионате "Олимпия хаус" в Реутове: персонал якобы распускает руки, подопечные лежат без пеленок, за ними никто не убирает.

Ранее из Ярославской областной психиатрической больницы уволили двух санитаров за то, что те избили пациентку.

23 августа запись с камеры видеонаблюдения в одном из жилых домов Ярославля распространили в соцсетях. На кадрах видно, как двое санитаров заводят в лифт сопротивляющуюся женщину со связанными руками. Потерпевшая кричит, пытается вырваться и отталкивается от стен ногами. Чтобы успокоить пациентку, один из мужчин бьет ее в бок, а второй наносит удар по голове.

В связи с инцидентом проверку начал департамент здравоохранения Ярославской области, а также прокуратура и следственные органы региона.

