Сериал о Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук, выйдет на экраны осенью

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К концу этого лета – началу осени на экраны выйдет сериал о Маргарите Грачевой, которая потеряла кисти рук из-за своего мужа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Сарика Андреасяна.

"Мы уже отсняли, у нас буквально 3–4 дня [назад] был последний съемочный день. Это сериал. Я надеюсь, что летом – осенью уже выйдет, потому что, в принципе, мы уже в процессе монтажа", – рассказал он.

Известно, что в картине с рабочим названием "Без рук" снялась актриса Ольга Кабо. Она сыграла роль матери Маргариты.

Грачева пережила случившееся еще в 2017 году. Ее супруг Дмитрий Грачев приревновал ее, после чего увез в лес, где и лишил кистей рук. Девушка смогла выжить и вовремя попасть в больницу. Медикам удалось прижить одну руку, а вторую Грачева заменила на бионический протез. Через год Серпуховский городской суд Московской области приговорил ее супруга к 14 годам колонии строгого режима.

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