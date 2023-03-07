Обладатель "Оскара" Алекс Гибни снимет фильм об Илоне Маске

Фото: ТАСС/АР/Evan Agostini

Американский кинорежиссер-документалист, обладатель премии "Оскар" Алекс Гибни снимет фильм о знаменитом бизнесмене, главе компании SpaceX Илоне Маске. Об этом сообщает издание Deadline.

"Я работал над этим фильмом в течение некоторого времени с небольшими перерывами и полон энтузиазма. Я в восторге от необыкновенной команды, которая работает со мной. Вперед!" – заявил режиссер.

Производством картины займется компания Jigsaw Productions. Продюсерами проекта станут Джесси Дитер, Стэйси Оффман и Ричард Перелло.

В 2008 году Гибни с лентой "Такси на темную сторону" стал обладателем "Оскара" за лучший документальный фильм. Картина посвящена судьбе афганского таксиста по имени Дилавар. Фильм рассказывает о политике Соединенных Штатов в отношении применения пыток.

Режиссер также снял такие картины, как "Гражданин Х", "Нулевые дни", "Гонзо: Жизнь и творчество доктора Хантера С. Томпсона".

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