Съемки второго сезона "Игры в кальмара" начнутся летом 2023 года

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара", режиссер – Хван Дон-хек; производство – Netflix, Siren Pictures

Корейский актер Ли Чон Чжэ, который сыграл в сериале "Игра в кальмара" главную роль, в беседе с Ilgan Sports рассказал, что старт съемок второго сезона картины намечен на лето 2023 года.

Одну из главных ролей во втором сезоне также сыграет Ли Бен Хон, устроивший жестокие игры на выживание в первой части картины.

Ведущей темой второго сезона станет месть, рассказал актер. Кадры планируют отснять за 10 месяцев.

"Над первым сезоном мы тоже работали около 10 месяцев, но это было из-за связанных с коронавирусом задержек. Второй сезон будет масштабнее, так что работы над ним будет больше", – рассказал Ли Чон Чжэ.

Продление сериала на второй сезон в январе 2022 года подтвердила стриминговая платформа Netflix. Информацию о продлении проекта озвучил директор по контенту Netflix Тед Сарандос в ходе встречи по теме доходов стриминга за четвертый квартал 2021 года.



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