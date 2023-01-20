Сооснователь Netflix Рид Хастингс покинул пост гендиректора

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Сооснователь компании Netflix Уилмот Рид Хастингс покидает пост генерального директора и переходит на должность председателя совета директоров компании. Об этом говорится на сайте компании.

Там также указывается, что должность генерального содиректора компании наряду с Тедом Сарандосом, находящимся на этом посту с 2020 года, получит главный операционный директор Грег Питерс.

Рид Хастингс стал соучредителем Netflix в 1997 году, когда основали компанию. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года Netflix выпускает собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.

В июле сообщалось, что стриминговый сервис Netflix по итогам второго квартала 2022 года лишился 970 тысяч платных подписчиков. Общее число пользователей сервиса уменьшилось с 221,64 до 220,67 миллиона.

Во втором квартале 2022 года выручка стримингового сервиса составила более 7,97 миллиарда долларов при прибыли в 1,44 миллиарда.

Между тем Netflix подтвердил отключение платформы на территории России, объяснив это полным уходом с рынка. Представитель компании рассказал, что перед отключением сервис дождался окончания действия всех ранее оформленных в России предоплаченных подписок.



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