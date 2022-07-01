Сайт Netflix перестал работать после выхода финальных серий "Очень странных дел"

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Фото: depositphotos/Mactrunk
Стриминговый сервис Netflix на короткое время перестал работать после выхода последних двух эпизодов четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела", сообщает The Variety.
"Проблема с доступом у пользователей возникла в 3 часа утра по североамериканскому восточному времени", – говорится в материале американского еженедельника.
Отмечается, что более 15 тысяч жалоб поступили от пользователей. Техническим специалистам удалось устранить возникший сбой в течение получаса.
Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" выходил на стриминговом сервисе в два этапа. Первые шесть серий были размещены 27 мая. Заключительные два эпизода продолжительностью в почти четыре часа появились на Netflix 1 июля.
События сериала разворачиваются спустя полгода после битвы в торговом центре Хоукинса. На этот раз главные герои разбросаны по разным частям США и даже России. Главной героине по имени Одиннадцать предстоит принять участие в войне с темными силами.
"Ночная смена": сериалы "Пацаны" и "Очень странные дела"
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