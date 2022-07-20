Netflix потерял около миллиона подписчиков по итогам II квартала 2022 года

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Фото: depositphotos/HayDmitriy
Стриминговый сервис Netflix по итогам второго квартала 2022 года лишился 970 тысяч платных подписчиков. Об этом свидетельствуют данные по финансовой отчетности компании.
В приведенном документе указано, что общее число пользователей сервиса уменьшилось с 221,64 до 220,67 миллиона. При этом в третьем квартале Netflix ожидает прирост примерно на миллион платных подписчиков.
Во втором квартале 2022 года выручка стримингового сервиса составила более 7,97 миллиарда долларов при прибыли в 1,44 миллиарда. В первом квартале года выручка и прибыль составили 7,86 и 1,59 миллиарда долларов соответственно.
Ранее вице-президент Netflix Мэтью Таннел рассказал, что компания планирует создать франшизу, подобную "Звездным войнам" и "Гарри Поттеру". Первые шаги в данном направлении уже сделаны, подчеркнул функционер.
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