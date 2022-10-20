В Иркутске армянину отрубили кисть руки мачете и прострелили ноги из-за денег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверо человек избивали и пытали армянина в Иркутске из-за денег и автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, все произошло вечером 1 сентября. Четверо человек избили одного мужчину, отрубили ему мачете кисть руки и несколько раз выстрелили в ноги. Потерпевшему удалось спастись, а злоумышленники скрылись.

Через некоторое время правоохранители задержали двух подозреваемых. Их заключили под стражу. Организатором преступления оказался Миро Усубович Мироян, родившийся 2 сентября 1987 года. Его объявили в федеральный розыск.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений").

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 44-летнюю женщину подозревают в убийстве возлюбленного. К правоохранителям обратилась 46-летняя мать пропавшего мужчины. По ее словам, сын отправился к возлюбленной в дом на Пражской улице и с тех пор не появлялся. Прибывшие в квартиру женщины полицейские обнаружили тело мужчины с окровавленным затылком. Подозреваемая рассказала, что в ходе ссоры схватила сковороду и забила обидчика до смерти, после чего ушла спать.



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