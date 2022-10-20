Двух зацеперов задержали в столичном метро

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Двух зацеперов, один из которых несовершеннолетний, задержали столичные полицейские на станции метро "Театральная". Об этом сообщает портал "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Установлено, что на платформе станции метро "Павелецкая" двое жителей Московского региона подошли к прибывшему электропоезду и залезли на сцепку последнего вагона. Ухватившись за поручни, они доехали до станции метро "Театральная", – рассказала Волк.

Она отметила, что о нарушителях правоохранителям сообщили очевидцы. На станции сотрудники ППС задержали молодых людей и доставили их в отдел полиции.

Одним из зацеперов оказался 19-летний москвич. В его отношении составлен административный протокол и назначен штраф в 20 тысяч рублей. Второй зацепер – 16-летний житель подмосковного Видного. Протокол об административном правонарушении составлен в отношении его законного представителя.

Материалы административных дел направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее 12-летнего зацепера госпитализировали на станции Ростокино. Мальчик пострадал во время поездки на крыше поезда Щелково – Москва – его ударило током.



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