30 ноября, 21:35Безопасность
"Безопасный город": учения МЧС прошли на севере Москвы
На территории заброшенного дома на севере столицы прошли учения МЧС. Пожарные развели огонь и сами его потушили.
Цель таких занятий состоит в том, чтобы курсанты и молодые сотрудники смогли увидеть огонь вживую и в тех условиях, в которых обычно и бывают пожары – в настоящих квартирах с окнами и мебелью.
Учения такого масштаба на регулярной основе проводят только в Москве. Кроме того, здесь отрабатывают и работу с вентиляторами – в горящее помещение с улицы загоняют свежий холодный воздух, а опасный угарный газ выдувают наружу. Это значительно повышает шансы на спасение людей.
Подробнее – в программе "Безопасный город".