"Безопасный город": учения МЧС прошли на севере Москвы

На территории заброшенного дома на севере столицы прошли учения МЧС. Пожарные развели огонь и сами его потушили.

Цель таких занятий состоит в том, чтобы курсанты и молодые сотрудники смогли увидеть огонь вживую и в тех условиях, в которых обычно и бывают пожары – в настоящих квартирах с окнами и мебелью.

Учения такого масштаба на регулярной основе проводят только в Москве. Кроме того, здесь отрабатывают и работу с вентиляторами – в горящее помещение с улицы загоняют свежий холодный воздух, а опасный угарный газ выдувают наружу. Это значительно повышает шансы на спасение людей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".