Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": учения МЧС прошли на севере Москвы

"Безопасный город": учения МЧС прошли на севере Москвы

"Безопасный город": москвичам рассказали об арсенале пожарно-спасательного гарнизона

"Безопасный город": москвичам рассказали, как обманывают мошенники перед Новым годом

Москвичам рассказали, как в городе следят за безопасностью на заледеневших водоемах

Москвичей призвали не выходить на лед

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе сотрудников таможни

Москвичей предупредили о хрупком льде на столичных водоемах

Москвичам рассказали, как в столице следят за безопасностью на заледеневших водоемах

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Подольска – Собянин

На территории заброшенного дома на севере столицы прошли учения МЧС. Пожарные развели огонь и сами его потушили.

Цель таких занятий состоит в том, чтобы курсанты и молодые сотрудники смогли увидеть огонь вживую и в тех условиях, в которых обычно и бывают пожары – в настоящих квартирах с окнами и мебелью.

Учения такого масштаба на регулярной основе проводят только в Москве. Кроме того, здесь отрабатывают и работу с вентиляторами – в горящее помещение с улицы загоняют свежий холодный воздух, а опасный угарный газ выдувают наружу. Это значительно повышает шансы на спасение людей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика