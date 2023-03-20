Тело провалившегося под лед в Ярославской области лидера Cream Soda опознали

Тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова опознала родственница. Об этом сообщили экстренные службы региона. Музыкант провалился под лед на Волге в Ярославской области.

Он вместе с друзьями и братом отправился гулять по замерзшей реке. В итоге лед не выдержал, и все провалились под воду. Двоим удалось спастись, однако позже мужчина скончался в машине скорой помощи.

Дмитрию Свиргунову было 34 года. Поиски еще двоих человек продолжаются, они осложняются сильным течением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.