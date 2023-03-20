Найдено тело одного из провалившихся под лед из компании основателя группы Cream Soda

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ярославской области"

Спасатели обнаружили тело мужчины недалеко от места в Ярославской области, где ночью провалились под лед основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман Свиргунов и их друг Георгий Киселев, сообщает "Газета.ру".

Начальник регионального "Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" Олег Беловошин рассказал, что одного из трех пропавших нашли в 40 метрах от полыньи. Поиски двоих людей продолжаются. Кто именно найден, пока неизвестно.

Всего под лед провалились пять человек, двоих из них обнаружили сразу – девушку и мужчину. Спасенный мужчина скончался в машине скорой помощи от переохлаждения. Известно, что, прежде чем водолазы нашли его, он пробыл в воде около 20–25 минут.

Беловошин подчеркнул, что в регионе действует запрет на выход на лед, однако компания это проигнорировала.

Знакомый с ситуацией источник РЕН ТВ сообщил, что спасатели обнаружили тело Свиргунова.

Инцидент с 35-летним Свиргуновым произошел в селе Диево-Городище ночью 20 марта, когда компания из десяти человек решила прогуляться по льду реки Волги. На официальной странице группы Cream Soda "ВКонтакте" представители сообщили, что одного из товарищей по имени Аристарх, который также провалился под лед, смогли достать, но его не удалось спасти.

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