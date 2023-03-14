Заступившийся за девушку в метро мужчина назвал приговор напавшим оправданным

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Избитый осенью 2021 года тремя уроженцами Дагестана в московском метро Роман Ковалев прокомментировал назначенный им приговор. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мужчина считает, что приговор оправданный. Ковалев отметил, с самого начала его интересовало именно наказание виновных, а не конкретные сроки.

Он подчеркнул, что не поменял своего решения и все равно вступился бы за пассажирку даже сейчас.

"Насколько я знаю, там по нескольким статьям судили, то есть там не один потерпевший, поэтому вполне оправданно. Сначала нужно думать, что делаешь, а потом уже делать. Как вынесли, так вынесли", – сказал он.

Пострадавший в драке Ковалев смог восстановиться, но не полностью. Он говорит о полном отсутствии чувствительности в верхней челюсти с левой стороны и о небольших перепадах давления.

"В данный момент начал жизнь с чистого листа. Устроился в фитнес-клуб, начинаю фитнес-тренером работать. А так, визуально, уже какой был два года назад", – резюмировал он.

Ранее Измайловский суд Москвы приговорил напавших на Ковалева Магамали Ханмагомедова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и Ибрагима Мусалаева к 11 годам колонии строгого режима. Третий злоумышленник Гасан Залибеков получил 8,5 года колонии.

Драка произошла в октябре 2021 года. В вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская" Арбатско-Покровской линии, девушка обратилась к шумной компании и попросила их вести себя тише. Молодые люди вступили в конфликт с ней, но пассажирку решил защитить Роман Ковалев. После этого трое злоумышленников избили его.



Избившим пассажира столичного метро назначили от 8,5 до 12 лет колонии

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