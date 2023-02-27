Онищенко предупредил о возможности заболеть холерой в Турции

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В Турции и Сирии ожидается обострение холеры из-за землетрясений. Об этом в беседе с НСН рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, седьмая пандемия инфекции, которая началась в 1962 году, остается актуальной. Специалист указал, что в середине 2021 года произошел острый всплеск.

"В 2021 году это касалось 23 стран, в 2022 году присоединились Ливан и Сирия, хотя Сирия не является эндемичной для холеры, но из-за военных действий это случилось. Рост заболеваемости продолжается, уже 31 страна", – подчеркнул эксперт.

Онищенко объяснил, что после землетрясений ситуация в Турции и Сирии ухудшилась.

В результате мощнейших землетрясений в Турции, которые произошли в ночь на 6 февраля, погибли 44 374 человека. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Ранее власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях, которые произошли на юго-востоке страны. В стране началось возведение 855 жилых помещений. Они будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".

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