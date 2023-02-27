Фото: EPA/ТАСС/MARTIN DIVISEK

Один человек погиб в результате нового землетрясения в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Управления по чрезвычайным ситуациям страны (АФАД) Юнуса Сезера.

"В Малатье в результате землетрясения на данный момент известно об одном погибшем. 69 граждан пострадали и доставлены в больницы", – сказал глава ведомства.

Сезер отметил, что ведомство уже получило более 20 сообщений о разрушениях домов. В данный момент на местах пяти обрушившихся зданий поисково-спасательные отряды ведут активную работу.

Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло 27 февраля в 12:04 по московскому времени на востоке Турции. Подземные толчки были зафиксированы в провинции Малатья.

По данным сейсмологов, его очаг располагался в уезде Ешильюрт. Эпицентр толчков залегал на глубине 6,9 километра.

Ранее сообщалось, что в результате мощнейших землетрясений в Турции, которые произошли в ночь на 6 февраля, погибли 44 374 человека.

В настоящее время завалы разбирают больше 8 тысяч спасателей, они осмотрели уже примерно 21 тысячу разрушенных зданий. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.



Число жертв землетрясений в Турции достигло 44 374

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