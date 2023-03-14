СК завел дело по факту покушения на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области

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Следственный комитет завел уголовное дело по факту покушения на замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области. О происшествии СК РФ рассказал в своем телеграм-канале.

"Следственными органами СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом", – отмечается в публикации.

Выяснилось, что 13 марта неизвестный установил самодельное взрывное устройство недалеко от входа в кафе в Новой Каховке. В результате его активации замруководителя ВГА Каховского административного района Херсонской области получил травмы и попал в больницу.

Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело по факту попытки отравления командира отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.

Выяснилось, что его попытались отравить с помощью пропитанного ядом конверта. Ему потребовалась госпитализация, однако благодаря принятым им вовремя мерам его жизни ничего не угрожало.



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