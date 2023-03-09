Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попытки отравления командира спецназа "Ахмат"

Фото: kremlin.ru

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело по факту попытки отравления командира отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда "Ахмат", Героя России Апти Алаудинова", – отмечается в публикации.

13 февраля лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что на Алаудинова было совершено покушение. По его словам, командира "Ахмата" отравили с помощью пропитанного ядом конверта. Ему потребовалась госпитализация, однако благодаря принятым им вовремя мерам его жизни ничего не угрожало.

7 марта стало известно об улучшении состояния Алаудинова после лечения. Отмечалось, что командир намерен вернуться в зону проведения спецоперации. Он заявил, что не может оставить подчиненных одних на передовой.



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