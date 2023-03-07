Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил о возвращении на передовую

Фото: ТАСС/Александр Река

Помощник главы Чечни, командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов после лечения чувствует себя лучше и уже намерен вернуться в зону СВО. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Алаудинов признал, что еще не полностью восстановился. Однако он не может оставить подчиненных одних на передовой, поэтому долечиваться намерен на ходу.

"Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы, подчиненные находятся на передовой, конечно, я себе этого позволить не могу. Поэтому достаточно того, что я себя чувствую хорошо", – сказал он.

В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Алаудинова было совершено покушение. Командира "Ахмата" отравили с помощью пропитанного ядом конверта. Ему потребовалась госпитализация, однако благодаря принятым им вовремя мерам его жизни ничего не угрожало.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!