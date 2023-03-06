Захарова назвала неудавшееся покушение на Малофеева примером преступной природы Киева

Фото: /ЦОС ФСБ России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неудавшееся покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева еще одним примером преступной природы киевского режима. Ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

По ее словам, Киев не брезгует откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия и пополнил длинный перечень своих злодеяний против гражданских представителей медиасферы.

Также Захарова обратила внимание на сознательное бездействие профильных международных правозащитных структур, чье "игнорирование любых бесчинств режима Владимира Зеленского воспринимается им как карт-бланш на продолжение этой практики".

Она выразила уверенность, что такие акции проводятся с молчаливого согласия, если не с подсказки западных кураторов.

О предотвращении покушения на Малофеева сообщила ФСБ в понедельник, 6 марта. Ведомство опубликовало кадры закладки взрывного устройства под его автомобиль. Взорвать транспортное средство предпринимателя планировали спецслужбы Украины.

Позднее Малофеев сообщил, что о попытке покушения узнал от охраны. Он высказал надежду на раскрытие и арест убийц журналистки Дарьи Дугиной и подчеркнул, что ничто не сможет повлиять на его горячую и искреннюю патриотическую позицию.

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