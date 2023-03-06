ФСБ опубликовала кадры закладки взрывного устройства под автомобиль Малофеева

Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры закладки взрывного устройства под автомобиль главы группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.

Взорвать транспортное средство предпринимателя планировали спецслужбы Украины с помощью самодельного устройства. На видео мужчина в одежде темных тонов и медицинской маске сначала просто находится возле автомобиля Малофеева, а затем присаживается и начинает осуществлять действия в районе заднего левого колеса.

После этого к автомобилю, находящемуся уже на закрытой парковке, подъезжает робот и, предположительно, забирает установленное устройство с помощью специального инструмента. После ухода робота автомобиль и его салон просматривают снайперы.

Организатором покушения на Малофеева российская спецслужба назвала создателя "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина. Мужчина является гражданином России и участвует в спецоперации на Украине против РФ.

Сам Малофеев, комментируя попытку покушения, заявил, что находится в полном порядке. Он также подчеркнул, что угрозы и преступные действия не смогут каким-либо образом заставить его отказаться от патриотической позиции.



ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний "Царьград"

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