ФСБ пресекла попытку покушения на главу группы компаний "Царьград"

Видео: ЦОС ФСБ России

Российская Федеральная служба безопасности предотвратила покушение украинских спецслужб на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, инициатором покушения является проживающий на Украине и действующий под контролем СБУ основатель организации "Русский добровольческий корпус" Денис Капустин 1984 года рождения. Злоумышленник является российским гражданином.

В ФСБ рассказали, что покушение хотели провести с помощью подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева. Схема схожа с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, отметили в ведомстве.

Кроме того, в августе прошлого года ФСБ РФ пресекла организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием взрывного устройства на территории нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

Убийство Дугиной произошло в августе 2022 года. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

В ФСБ РФ позднее подчеркнули, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк. Отмечалось, что она скрылась в Эстонии.

Разведка США признала, что к убийству Дугиной причастна Украина – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!