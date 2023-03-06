10:13Происшествия
ФСБ пресекла попытку покушения на главу группы компаний "Царьград"
По данным ведомства, инициатором покушения является проживающий на Украине и действующий под контролем СБУ основатель организации "Русский добровольческий корпус" Денис Капустин 1984 года рождения. Злоумышленник является российским гражданином.
В ФСБ рассказали, что покушение хотели провести с помощью подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева. Схема схожа с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, отметили в ведомстве.
Кроме того, в августе прошлого года ФСБ РФ пресекла организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием взрывного устройства на территории нефтегазового комплекса в Волгоградской области.
Убийство Дугиной произошло в августе 2022 года. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.
В ФСБ РФ позднее подчеркнули, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк. Отмечалось, что она скрылась в Эстонии.
Разведка США признала, что к убийству Дугиной причастна Украина – СМИ
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