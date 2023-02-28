Глава Русского дома в ЦАР заявил, что лишился пальцев из-за покушения

Фото: телеграм-канал ''Пресс-служба Пригожина''

Глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый рассказал о своем самочувствии после покушения, совершенного на него в декабре 2022 года. Об этом сообщает RT.

"Я выздоровел, насколько это возможно. Поскольку я потерял несколько пальцев, я жду протезы. Но в целом все нормально", – отметил он.

Глава Русского дома подчеркнул, что готов вернуться в ЦАР, поскольку там осталась работа, которую необходимо сделать.

"Из-за этого инцидента я не хочу останавливаться", – заключил Сытый.

16 декабря на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого было организовано покушение. Ему поступила посылка с фотографией его сына и запиской, в которой ребенка угрожали убить, если РФ не уйдет из Африки.

В полиции ЦАР позже заявили о задержании четырех сотрудников DHL по делу о покушении. В транспортной компании подтвердили факт задержания и добавили, что сотрудничают с местными властями.

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