По делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР задержаны 4 сотрудника DHL

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Четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытова, передает РИА Новости.

"...по ордеру на задержания помещены (под стражу. – Прим. ред.) четверо подозреваемых: трое мужчин и одна женщина. Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги", – заявил собеседник информагентства, представляющий полицию ЦАР.

При этом сами подозреваемые по делу о покушении свою вину не признают и отрицают причастность к преступлению.

16 декабря на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого было организовано покушение. Ему поступила посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.

Открытие посылки спровоцировало взрыв бомбы, из-за которого Сытов получил тяжелые травмы. Ему потребовалась медицинская эвакуация в Россию.

В ходе расследования стало известно об аресте ряда сотрудников компании DHL, через которую была направлена посылка с бомбой. Представители организации подтвердили, что сотрудничают с властями Центральноафриканской Республики, но не прокомментировали информацию о задержании сотрудников.

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