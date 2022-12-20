В DHL заявили, что сотрудничают с властями ЦАР после инцидента с посылкой

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Rolf Vennenbernd

Концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL заявил о сотрудничестве с властями Центрально-Африканской Республики после взрыва посылки, доставленной главе Русского дома Дмитрию Сытому. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам известно об инциденте, который касается посылки, доставленной 16 декабря в Банги. Дело сейчас расследуют местные органы, и мы полностью сотрудничаем с ними", – заявила представитель компании Сабине Хартман.

В DHL отказались комментировать информацию о задержании ряда своих сотрудников в ЦАР, сославшись на право об уважении частной жизни.

Хартман также подчеркнула, что концерн "осуждает любые формы насилия" и выступает против использования своей службы для нелегальных действий.

16 декабря главе Русского дома в ЦАР Дмитрию Сытому прислали посылку с фотографией его сына и угрозами, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва мужчина серьезно пострадал. Для лечения его направили в Москву.

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