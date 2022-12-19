Врачи борются за жизнь главы Русского дома в ЦАР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Медики борются за жизнь генерального директора Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого после покушения, сообщает РИА Новости.

Он находится в тяжелом состоянии, в связи с чем специалисты приняли решение о его экстренной эвакуации в Россию.

В пятницу, 16 декабря, на Сытого было организовано покушение. Ему поступила посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.

Внутри коробки находилось взрывное устройство. При открытии случился взрыв, Сытый получил тяжелые травмы, с контузией его доставили в больницу. В МИД РФ происшествие назвали терактом.

Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ рассказал, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Правоохранители ЦАР выясняют, как DHL доставила главе Русского дома посылку со взрывным устройством.

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