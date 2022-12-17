17:39Происшествия
На замглавы московского департамента ЖКХ Калтурина совершили нападение
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Неизвестный человек напал на замглавы столичного департамента ЖКХ Павла Калтурина в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Мужчина избил заместителя главы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина в Богоявленском переулке в Москве в тот момент, когда он выходил из здания и направлялся к своей машине", – сообщили собеседник агентства.
Информацию о нападении подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. После инцидента нападавший скрылся с места. Его личность остается неизвестной.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
До этого неизвестный попытался напасть на гендиректора Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. После инцидента мужчина был госпитализирован с контузией.
Ранее на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка было совершено покушение. Злоумышленники предприняли попытку взорвать автомобиль Булюка. Для совершения подобных действий они использовали мину направленного действия.
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