В Россию летит самолет с пострадавшим при покушении главой Русского дома в ЦАР

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Руководитель МИД России Сергей Лавров сообщил о транспортировке главы Русского дома в ЦАР в Москву, передает РИА Новости.

"Он уже летит в Москву", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения, когда взорвалась отправленная ему посылка. Было установлено, что ее отправили из Того.

Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ в беседе с РИА Новости подтвердил, что ранее Сытый обращался к правоохранителям из-за поступающих ему угроз.

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