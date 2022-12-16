17:39Происшествия
Посылка со взрывчаткой для главы Русского дома была отправлена из Того – СМИ
Фото: AP/Adrienne Surprenant
Посылка со взрывным устройством, адресованная главе Русского дома в ЦАР, была отправлена из Ломе, столицы Того. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на фотографию, оказавшуюся в распоряжении агентства.
Отмечается, что адресантом отправления значится некий Алекс Севильяно Мингуэса.
В российском МИД выразили надежду на то, что компетентные органы ЦАР проведут расследование теракта, найдут виновных и накажут их.
"Рассчитываем на то, что в результате оперативного расследования <...> виновные в организации и совершении этого злодеяния будут установлены и понесут заслуженное наказание", – говорится в заявлении на сайте ведомства.
В ведомстве предположили, что это преступление призвано помешать работе Русского дома в ЦАР и навредить развитию дружественных отношений двух стран.
Между тем источник РИА Новости в местной полиции сообщил, что в настоящее время правоохранительные органы пытаются выяснить, как служба DHL, которая доставляла груз, не заметила взрывчатку ни на одном из логистических этапов, который включает авиаперевозку и хранение на складе.
Инцидент произошел накануне. Главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому пришла посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.
Также посылка была начинена взрывчаткой. При открытии произошел взрыв, Сытого тяжело ранило, с контузией его доставили в больницу. В МИД РФ случившееся охарактеризовали как теракт.
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