Посылка со взрывчаткой для главы Русского дома была отправлена из Того – СМИ

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Посылка со взрывным устройством, адресованная главе Русского дома в ЦАР, была отправлена из Ломе, столицы Того. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на фотографию, оказавшуюся в распоряжении агентства.

Отмечается, что адресантом отправления значится некий Алекс Севильяно Мингуэса.

В российском МИД выразили надежду на то, что компетентные органы ЦАР проведут расследование теракта, найдут виновных и накажут их.

"Рассчитываем на то, что в результате оперативного расследования <...> виновные в организации и совершении этого злодеяния будут установлены и понесут заслуженное наказание", – говорится в заявлении на сайте ведомства.

В ведомстве предположили, что это преступление призвано помешать работе Русского дома в ЦАР и навредить развитию дружественных отношений двух стран.

Между тем источник РИА Новости в местной полиции сообщил, что в настоящее время правоохранительные органы пытаются выяснить, как служба DHL, которая доставляла груз, не заметила взрывчатку ни на одном из логистических этапов, который включает авиаперевозку и хранение на складе.

Инцидент произошел накануне. Главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому пришла посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.

Также посылка была начинена взрывчаткой. При открытии произошел взрыв, Сытого тяжело ранило, с контузией его доставили в больницу. В МИД РФ случившееся охарактеризовали как теракт.



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