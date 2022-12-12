Убийство экс-премьера Абэ признали новостью года в Японии

Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA

В Японии признали новостью уходящего 2022 года убийство бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что данную новость выбрали главы отделов общественных новостей восьми ведущих газет и информагентств Японии.

Второй главной новостью был признан конфликт на Украине. Третье место заняли новости о проблемах Церкви объединения.

Также в первую десятку вошли новости о коррупционных скандалах вокруг Олимпиады в Токио в 2021 году, падении курса иены, ракетных пусках КНДР.

8 июля, когда Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами.

Нападавшего оперативно задержали. В ходе допросов мужчина неоднократно менял свои показания и по-разному объяснял мотивы покушения: Ямагами утверждал, что был недоволен работой правительства, что перепутал Абэ с руководителем секты и что выступил против некой группировки, которую якобы возглавлял политик.

Государственные похороны Абэ прошли 27 сентября. Церемонию от имени правительства страны открыл генсек кабмина Хирокадзу Мацуно. Это были первые в Японии государственные похороны с 1967 года, когда был похоронен бывший экс-министр Сигэру Есида.

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