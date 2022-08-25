Глава полиции Японии подал в отставку в связи с убийством экс-премьера Абэ

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Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Начальник главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил, что покинет занимаемую должность, чтобы таким образом понести ответственность за недоработки в обеспечении безопасности убитого в результате покушения экс-премьера Синдзо Абэ. Об этом сообщает Nikkei.
"Я подал заявление об отставке", – заявил Накамура.
8 июля, когда Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.
В ходе допроса, говоря о мотивах преступления, он несколько раз менял свои показания. Сначала злоумышленник заявил, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.
Затем он сообщил, что перепутал экс-премьера с руководителем секты, которого хотел убить на самом деле. Подозреваемый указал, что речь идет о высокопоставленном лидере местной религиозной группы, однако не назвал его имени.
Позже Ямагами заявил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежит политик. Он рассказал, что его мать пожертвовала этой организации деньги, после чего жизнь семьи разрушилась. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.
В Токио прошли похороны экс-премьера Синдзо Абэ
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