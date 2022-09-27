В Японии начались государственные похороны экс-премьера Абэ

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Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON
В Японии начались государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ. Церемонию от имени правительства страны открыл генсек кабмина Хирокадзу Мацуно. После этого была объявлена минута молчания, передает ТАСС.
Церемония проходит в спортивно-концертном центре "Ниппон будокан" в Токио. Проститься с экс-премьером пришли более четырех тысяч человек, в том числе примерно 700 зарубежных представителей.
Это первые в Японии государственные похороны с 1967 года, когда был похоронен бывший экс-министр Сигэру Ёсида.
Артиллерийское подразделение Сил самообороны произвело 19 холостых выстрелов из гаубиц калибра 105 миллиметров в момент, когда урну с прахом Абэ доставили в зал.
Ранее сообщалось, что с российской стороны церемонию посетит специальный представитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.
8 июля, когда Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами.
Нападавшего оперативно задержали. В ходе допросов мужчина неоднократно менял свои показания и по-разному объяснял мотивы покушения: Ямагами утверждал, что был недоволен работой правительства, что перепутал Абэ с руководителем секты и что выступил против некой группировки, которую якобы возглавлял политик.
В рамках расследования нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.
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