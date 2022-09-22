Михаил Швыдкой посетит от РФ госпохороны Синдзо Абэ

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От России на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 27 сентября ожидается специальный представитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой, сообщили в МИД Японии.

"На сегодняшний день мы получили сообщения о намерении присутствовать от представителей 217 стран, регионов и международных организаций", – приводит ТАСС текст сообщения.

Уточняется, что Швыдкой указан в приложенном списке как представитель от России.

8 июля, когда Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.

В ходе допроса, говоря о мотивах преступления, он несколько раз менял свои показания. Сначала злоумышленник заявил, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.

Затем он сообщил, что перепутал экс-премьера с руководителем секты, которого хотел убить на самом деле. Подозреваемый указал, что речь идет о высокопоставленном лидере местной религиозной группы, однако не назвал его имени.

Позже Ямагами заявил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежит политик. Он рассказал, что его мать пожертвовала этой организации деньги, после чего жизнь семьи разрушилась. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.

