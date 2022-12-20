Ряд сотрудников DHL арестовали по делу о взрыве в Русском доме в ЦАР

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jan Woitas

Полиция арестовала ряд сотрудников DHL по делу о взрыве в Русском доме в ЦАР. В настоящее время их допрашивают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции ЦАР.

По словам собеседника агентства, были взяты под арест двое сотрудников, заместитель гендиректора и менеджер по операциям DHL, который забрал посылку из аэропорта.

"Мы не смогли допросить генерального менеджера DHL, которая является гражданкой Камеруна. Мы узнали, что она вылетела в Дуалу в тот же день, когда прибыла посылка, и до сих пор не вернулась", – сказал он.

По словам источника РИА Новости, на допросе выяснилось, что у них нет с собой устройства для определения содержания взрывчатых устройств в посылках.

Также высокопоставленный источник отметил, что планируется официально обратиться в тоголезскую полицию через Интерпол.

"Я собираюсь обратиться через Интерпол в Банги с просьбой сотрудничать с нами, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку из Ломе", – подчеркнул он.

Кроме того, полиция ЦАР проверяет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того. Отмечается, что не исключена вероятность того, что в логистическом центре могли подделать адрес отправления коробки.

16 декабря на Сытого было организовано покушение. Ему поступила посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.

Внутри коробки находилась бомба. При открытии случился взрыв, Сытый получил тяжелые травмы. В МИД России происшествие назвали терактом.

Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ рассказал, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Правоохранители ЦАР выясняют, как DHL доставила главе Русского дома посылку со взрывным устройством.

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