В DHL подтвердили задержание в ЦАР 4 сотрудников компании по делу о покушении на Сытого

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В DHL подтвердили задержание в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) четырех сотрудников компании по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"После инцидента, связанного с доставкой груза на нашу станцию техобслуживания в Банги (Центрально-Африканская Республика. – Прим. ред.) 16 декабря 2022 года, мы можем подтвердить, что местные власти задержали четырех сотрудников DHL", – отмечает представитель.

Собеседница сказала, что DHL сотрудничает с местными властями. Кроме того, компания осуждает насилие и не приемлет незаконное использование своей сети.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудника DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Однако подозреваемые по делу о покушении свою вину не признают и отрицают причастность к преступлению.

Покушение на Сытого произошло 16 декабря 2022 года. После нападения руководитель организации был госпитализирован в Банги.

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