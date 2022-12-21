Послу Франции выразили протест из-за слов о покушении на главу Русского дома в ЦАР

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Посол Франции в России Пьер Леви был вызван в министерство иностранных дел РФ, где ему выразили протест. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Ему был выражен решительный протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Французской Республики К. Колонна, сделанными относительно совершенного 16 декабря сего года в ЦАР покушения на генерального директора российской компании "Русский дом" в Банги Д. С. Сытого", – заявили в министерстве.

Послу Леви напомнили, что обвинения в адрес России в распространении "пропаганды" и "насилии в отношении гражданского населения" ЦАР неприемлемы. Особенно неуместными они являются в связи с тяжелым ранением российского гражданина.

В МИД РФ также призвали власти Франции отказаться от "неоколониального подхода" в регионе и не указывать местным африканским партнерам, с кем можно или нельзя сотрудничать.

16 декабря главе Русского дома в ЦАР Дмитрию Сытому прислали посылку с фотографией его сына и угрозами, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва мужчина серьезно пострадал. Для лечения его направили в Москву.

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