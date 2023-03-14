Теракт против делегации ОБСЕ готовился в Приднестровье – прокурор

Фото: ТАСС/Александр Река

Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий рассказал, что в республике готовился теракт против делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его слова цитирует телеграм-канал ТСВ.

"Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев", – говорится в публикации.

Руководитель ОБСЕ Буяр Османи посетил Бендеры в середине февраля, чтобы встретиться с главой ПМР Вадимом Красносельским. Всего делегация состояла из 20 человек. В нее также вошли лидер миссии в Молдавии Келли Кайдерлинг и спецпредставитель организации Томас Хартинг.

Кроме того, как отметил Гурецкий, позднее Красносельского хотели нейтрализовать, используя автомобиль, который изначально заминировали для совершения теракта в отношении прибывшей делегации.

Ранее в министерстве госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики рассказали о пресечении покушения на Красносельского. По словам прокурора Приднестровья, злоумышленники рассчитывали на большое количество смертей.

Совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автомобильных дорог в центре города. Для этого злоумышленники заблаговременно начинили машину взрывчатым веществом.

Позже в СМИ появилась информация, что подготовкой теракта занимались шестеро человек. Правоохранителям удалось задержать их. Было установлено, что пятеро из шести подозреваемых в теракте являются гражданами Украины.



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