Покушение на главу Приднестровья готовили шесть человек – СМИ

Фото: телеграм-канал "Пресс-центр МВД ПМР"

Теракт в центре Тирасполя Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) готовили шесть человек, сообщается в телеграм-канале Первого Приднестровского телеканала.

"Следствие установило имена подозреваемых", – уточнили в сообщении.

Отмечается, на данный момент задержаны Вячеслав Кисничан и Игорь Сикайло. По данным следствия, задачами Кисничана были слежка за чиновниками и сборка взрывчатки на основе гексогена. Кроме того, он должен был привести в действие взрывное устройство. За работу Кисничан получил 2 500 долларов от Службы безопасности Украины (СБУ).

Сикайло является гражданином Украины. Он приехал в Приднестровье под видом беженца. В группировке выполнял функции информатора и помощника, также передавал Кисничану посылки от кураторов и собирал устройства для слежки.

Также гражданами Украины являются фигуранты Юрий Бондар и Владимир Гребенюк. Мужчины числились беженцами. Злоумышленники приобрели автомобиль Land Rover, который Кисничан начинил взрывчаткой. Автомобиль был оформлен по доверенности, а страховка оформлена на продавца.

По данным следствия, злоумышленники сформировали на территории Приднестровья террористическую группу, законспирированную под беженцев. Ее работу курировали сотрудники СБУ под псевдонимами Александр и Максим. С этими людьми Кисничан и Сикайло общались через мессенджеры. От кураторов террористы получали задания, денежные средства и технику для слежки.

В правоохранительных органах республики добавили, что пятеро из шести подозреваемых в теракте являются гражданами Украины. Гражданство Кисничана не уточняется. По предварительным данным, он гражданин Приднестровья, который проживал в Одессе и был завербован СБУ.

Ранее в министерстве госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики заявили о предотвращении покушения на главу республики Вадима Красносельского.

Прокурор Приднестровья заявил, что злоумышленники, которые готовили теракт в центре Тирасполя, рассчитывали на большое количество жертв.

Позже в Следственном комитете Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу республики. Злоумышленники планировали убийство должностных лиц из числа государственной власти ПМР. Совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автомобильных дорог в центре Тирасполя. Для реализации цели террористы заранее начинили автомобиль взрывчатым веществом.

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