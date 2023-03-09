В министерстве госбезопасности ПМР заявили о предотвращении покушения на главу республики

Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

В министерстве госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявили о предотвращении покушения на главу республики Вадима Красносельского, сообщает ТАСС.

Подозреваемые в покушении на Красносельского задержаны и дают признательные показания. В министерстве госбезопасности отметили, что за подготовкой преступления против ряда должностных лиц Приднестровья готовились по приказу Службы безопасности Украины.

В свою очередь, прокурор Приднестровья заявил, что злоумышленники, которые готовили теракт в центре Тирасполя, рассчитывали на большое количество жертв.

Глава МИД республики Виталий Игнатьев сообщил, что подозреваемые в подготовке покушения намеревались провести теракт рядом с кортежем главы ПМР. В данный момент Приднестровье готовит обращение к Киеву и участникам переговоров "5+2". Кроме того, по факту случившегося возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом".

В свою очередь, власти Молдавии заявили, что не располагают информацией о подготовке теракта в Приднестровье.

Ранее сообщалось, что руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело по факту попытки отравления командира отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.

13 февраля лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что командира "Ахмата" отравили с помощью пропитанного ядом конверта. Ему потребовалась госпитализация, однако благодаря принятым им вовремя мерам его жизни ничего не угрожало.



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