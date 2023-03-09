В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу республики

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В Следственном комитете Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) раскрыли детали дела о покушении на главу республики Вадима Красносельского, сообщается на официальном сайте СК ПМР.

В ведомстве сообщили, что предварительное следствие проводится совместно с министерством госбезопасности республики.

"Правоохранительными органами республики задержаны двое подозреваемых, действовавших на территории Приднестровья в группе с неустановленными лицами, под непосредственным контролем и указаниями представителей Службы безопасности Украины (СБУ)", – отмечается в сообщении.

Следствие заявило, что злоумышленники планировали убийство должностных лиц из числа государственной власти ПМР. Совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автомобильных дорог в центре Тирасполя. Для реализации цели террористы заранее начинили автомобиль взрывчатым веществом.

В ведомстве уточнили, что в ходе оперативно-следственных мероприятий автомобиль изъяли и обезвредили, кроме того, были назначены спецэкспертизы. Одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно имеющейся доказательной базе, следствие готово предъявить обвинение в соответствии со статьей 272 УК ПМР ("Шпионаж"), статьей 271 УК ПМР ("Государственная измена"), частью 1 статьи 29, статьей 203 УК ПМР ("Приготовление к террористическому акту"); частью 1 статьи 29, частью 2 статьи 104 подпунктам "а", "б", "е", "ж" УК ПМР ("Приготовление к убийству двух и более лиц, общеопасным способом, организованной группой"); статьей 220 УК ПМР ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств").

Следствие продолжает мероприятия по установлению и разоблачению всех участников преступной группы.

Ранее в министерстве госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявили о предотвращении покушения на главу республики Вадима Красносельского.

Глава МИД республики Виталий Игнатьев сообщил, что подозреваемые в подготовке покушения намеревались провести теракт рядом с кортежем главы ПМР.



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