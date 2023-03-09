Власти Приднестровья готовят обращение к СБ ООН в связи с предотвращенным терактом

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Власти непризнанного Приднестровья готовят обращение ко всем членам Совета Безопасности ООН по факту предотвращенного теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение президента республики Вадима Красносельского.

"С целью защиты Приднестровья я уже дал указание министру иностранных дел подготовить заявление ко всем членам Совета Безопасности ООН", – заявил он.

Красносельский подчеркнул, что теракт организовала СБУ. Тирасполь также хочет попросить обеспечить безопасность в регионе. Свое обращение власти хотят озвучить к ОБСЕ и участникам переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от Евросоюза и Соединенных Штатов. – Прим. ред.).

Красносельский рассказал, что созданная СБУ сеть для организации теракта полностью ликвидирована.

Ранее в министерстве госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики рассказали о пресечении покушения на Красносельского. По словам прокурора Приднестровья, злоумышленники рассчитывали на большое количество смертей. Они готовили теракт в центре Тирасполя, заявил он.

После этого в СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на Красносельского. По информации следствия, злоумышленники хотели организовать убийство должностных лиц из числа государственной власти ПМР.

Совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автомобильных дорог в центре города. Для этого злоумышленники заблаговременно начинили машину взрывчатым веществом.

Позже в СМИ появилась информация, что подготовкой теракта занимались шестеро человек. Правоохранителям удалось задержать их. Было установлено, что пятеро из шести подозреваемых в теракте являются гражданами Украины.

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