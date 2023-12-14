"Техно": какие системы защиты от киберпреступников используют в Москве

Один из столичных операторов обновил систему защиты абонентов от мошенников. Интеллектуальная система мониторинга выявляет угрозу и во время атаки ограничивает телефонную связь, после чего пользователю приходит push-уведомление.

Какие еще системы защиты от киберпреступников используют в столице на данный момент? Какие изменения появятся в ближайшее время? Об этом – в программе "Техно".