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14 декабря, 16:00

Технологии

"Техно": какие системы защиты от киберпреступников используют в Москве

"Техно": какие системы защиты от киберпреступников используют в Москве

"Техно": столичный оператор связи обновил систему защиты абонентов

Новая система защиты от телефонных мошенников появится в столице

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Один из столичных операторов обновил систему защиты абонентов от мошенников. Интеллектуальная система мониторинга выявляет угрозу и во время атаки ограничивает телефонную связь, после чего пользователю приходит push-уведомление.

Какие еще системы защиты от киберпреступников используют в столице на данный момент? Какие изменения появятся в ближайшее время? Об этом – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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