Столичный Центр диагностики и телемедицины получил нацпремию за вклад в ИИ-технологии

Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы стал победителем премии "Лидеры искусственного интеллекта" за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ).

На премию претендовали компании, ученые, региональные и муниципальные органы власти, создавшие и внедрившие механизмы, сервисы и инструменты на базе технологий искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



