"Техно": в Москве представили первого в мире серийного человекоподобного робота на базе ИИ

На ВДНХ представили первого в мире серийного человекоподобного робота на базе ИИ. Его главная особенность – имитация человеческих эмоций. Кроме того, машина умеет жестикулировать и поддерживать диалог с человеком.

Робот Арди умеет воспроизводить более 600 микровыражений лица. Подобную технологию используют всего несколько компаний в мире. Что еще Арди умеет делать? Об этом – в программе "Техно".