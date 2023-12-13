Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 15:45

Технологии

"Техно": в Москве представили первого в мире серийного человекоподобного робота на базе ИИ

"Техно": в Москве представили первого в мире серийного человекоподобного робота на базе ИИ

"Техно": человекоподобный робот Арди на ВДНХ в столице

Отечественный робот-андроид Арди стал одним из центральных экспонатов на выставке "Россия"

Более 1 млн москвичей воспользовались сервисом "Телемедицина" в 2023 году

"Спецпроект": Александр Крайнов

Павильон корпорации "ВЭБ.РФ" открыли на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

"Техно": в России выйдет смартфон полностью из отечественных запчастей

Более 10 тыс столичных турникетов принимают оплату проезда по биометрии

"Техно": отечественный смартфон "Аквариус" представят в столице в конце декабря 2023 года

Новости часа: Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

На ВДНХ представили первого в мире серийного человекоподобного робота на базе ИИ. Его главная особенность – имитация человеческих эмоций. Кроме того, машина умеет жестикулировать и поддерживать диалог с человеком.

Робот Арди умеет воспроизводить более 600 микровыражений лица. Подобную технологию используют всего несколько компаний в мире. Что еще Арди умеет делать? Об этом – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика