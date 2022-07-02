Ученые из РФ придумали устройство для снятия боли в мышцах

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Российские ученые разработали устройство, способное снять боль в мышцах с помощью звука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы НТИ.

Принцип действия гаджета основан на виброакустической терапии: звуковые колебания определенной частоты оказывают спазмолитический эффект, достаточно приложить устройство к больному участку. Для полного устранения боли потребуется около 10 минут, однако положительный эффект достигается уже спустя минуту использования.

Предполается, что в дальнейшем функционал устройства можно будет расширять за счет платной подписки. Например, появится возможность приобрести функцию ударно-волновой терапии. С ее помощью можно улучшить рельеф кожи, вылечить целлюлит.

В серийное производство аппарат планируется запустить уже в следующем году. Ежегодно будет выпускаться больше тысячи устройств.

Ранее сообщалось, что российские ученые работают над созданием ПО, позволяющим врачам определять рак по запаху человека. Устройство для анализа имитирует человеческий нос – аппарат втягивает воздух и с помощью специального блока датчиков происходит анализ запаха.

