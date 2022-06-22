Ученый рассказал о работе над искусственной кожей для человека

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Ученые работают над созданием искусственной человеческой кожи на основе полимолочной кислоты (ПЛА) и других полимеров. Разработку в будущем планируют применять в медицине, рассказал итальянский специалист по полимерным материалам, член Российской академии наук Хосе Мария Кенни. Об этом сообщает "Газета.ру".

"ПЛА более интересны, потому что они также используются в биомедицине для того, что мы называем клеточной тканевой инженерией, скаффолды (структуры, в которых клетки могут воспроизводиться. – Прим. ред.), которые позволят решать проблемы внутри организма или создавать устройства, которые должны будут биологически разложиться внутри тела. Мы уже используем это, чтобы производить новые ткани, например кожу", – сказал он.

По словам Кенни, биоразлагаемые полимеры, созданные на основе биологических тканей, в будущем откроют огромные возможности для медицины. Он пояснил, что в производстве кожи полимерные материалы применяются для формирования пористой структуры и каркаса, которые выполняют функцию среды для размножения клеток. В конечном итоге полимер разлагается, а новая ткань остается.

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