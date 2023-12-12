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12 декабря, 14:30

Культура

День региона на выставке-форуме "Россия" отмечают Калмыкия и Волгоградская область

День региона на выставке-форуме "Россия" отмечают Калмыкия и Волгоградская область

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Провести свободное время можно на ВДНХ во вторник, 12 декабря. Одним из самых популярных павильонов стал "Макет Москвы" – его посетили уже более двух миллионов человек.

Для жителей столицы запустили просветительский марафон в честь 30-летия Совета Федерации РФ. Также на ВДНХ проходит Всероссийский студенческий форум "Твой ход – 2023", который продлится до 15 декабря.

На выставке-форума "Россия" о традициях регионов жителям и гостям столицы расскажут в павильонах Калмыкии и Волгоградской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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