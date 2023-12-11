"Тайны кино": "Дама с собачкой"

Вышедшая в 1960 году экранизация рассказа Антона Павловича Чехова покорила не только советского зрителя, но и весь мир. Картине Иосифа Хейфица рукоплескали в Каннах, а знаменитые режиссеры Федерико Феллини и Ингмар Бергман называли ленту явлением в мире кино. А еще благодаря этому фильму не только вся страна, но и весь мир влюбился в исполнительницу главной роли – непрофессиональную актрису Ию Саввину.

Из-за чего Алексея Баталова не хотели утверждать в фильм "Дама с собачкой"? Как дебютантка без актерского образования Ия Саввина получила главную женскую роль в этой картине? Зачем Иосиф Хейфиц на съемочной площадке доводил артистку до слез? И почему режиссер долго шел к своей экранизации рассказа Антона Чехова?

Об этом – в программе "Тайны кино".