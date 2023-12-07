07 декабря, 07:45Культура
Москвичам рассказали, в какие дни можно увидеть "Щелкунчика" в "Зарядье"
"Щелкунчика" в концертном зале "Зарядье" покажут дважды. Билеты на новогодний спектакль москвичи раскупили за несколько часов. После этого коллектив парка принял решение дать 31 декабря не одно, а два представления.
Билеты на второй спектакль также быстро разобрали. Посмотреть "Щелкунчика" можно и в первых числах января. Билеты на эти спектакли еще есть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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