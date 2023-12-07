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07 декабря, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, в какие дни можно увидеть "Щелкунчика" в "Зарядье"

Москвичам рассказали, в какие дни можно увидеть "Щелкунчика" в "Зарядье"

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"Щелкунчика" в концертном зале "Зарядье" покажут дважды. Билеты на новогодний спектакль москвичи раскупили за несколько часов. После этого коллектив парка принял решение дать 31 декабря не одно, а два представления.

Билеты на второй спектакль также быстро разобрали. Посмотреть "Щелкунчика" можно и в первых числах января. Билеты на эти спектакли еще есть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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