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29 ноября, 00:15

Культура

Театр Эстрады представит танцевальное шоу "История в отеле"

Театр Эстрады представит танцевальное шоу "История в отеле"

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Театр Эстрады на обновленной сцене представит "Историю в отеле". Красочное танцевальное шоу расскажет несколько оригинальных гостиничных историй: от девичника перед свадьбой в баре до романтического свидания на крыше.

Каждая комната в отеле – это новая история, наполненная эмоциями и танцами. Под мировые хиты на сцене выступят 26 ведущих танцоров, из них 16 чемпионов мира. Премьера спектакля запланирована на 13 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуратеатрвидеоЕкатерина Кузнеченкова
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