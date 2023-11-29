Театр Эстрады представит танцевальное шоу "История в отеле"

Театр Эстрады на обновленной сцене представит "Историю в отеле". Красочное танцевальное шоу расскажет несколько оригинальных гостиничных историй: от девичника перед свадьбой в баре до романтического свидания на крыше.

Каждая комната в отеле – это новая история, наполненная эмоциями и танцами. Под мировые хиты на сцене выступят 26 ведущих танцоров, из них 16 чемпионов мира. Премьера спектакля запланирована на 13 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.